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إيران: الجماعة الإرهابية في المنطقة تلقت تعاليمها في مدارس ممولة سعودياً

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-04T06:05:12+0000
إيران: الجماعة الإرهابية في المنطقة تلقت تعاليمها في مدارس ممولة سعودياً

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "كل جماعة إرهابية في منطقتنا تلقت تعاليمها في المدارس الدينية الممولة من السعودية".

وأردف زاده في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يمكن لأي قدر من التشويش السعودي إخفاء هذا الواقع القبيح".

وأضاف في تغريدة أخرى عن السعودية: "إن فظائعهم في اليمن، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي الشائنة ليست سوى بعض من أعمالهم المثيرة الأخرى، والأحدث من هذا هو وقوفهم إلى جانب الدولة الراعية للإرهاب ضد الفلسطينيين".

وواصل زاده: "يجب على السعوديين تغيير المسار، لم يعد من الممكن الدفاع عن سياسة تأجيج التوتر".

وتأتي تغريدات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ردا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، مؤخرا، والتي قال فيها إن المملكة العربية السعودية لا تقر سياسة الاغتيالات، وأشار إلى أن إيران تلقي اللوم على السعودية في كل زلزال أو فيضان.

 

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