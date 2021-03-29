إيران: التعاون مع الصين جزء من المقاومة

شفق نيوز/ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الاثنين، أن توقيع وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين، هو جزء من سياسة المقاومة النشطة.

وأوضح شمخاني، في تغريدة له على موقع تويتر، أن "العالم لا ينحصر في الغرب فقط، كما أن الغرب لا يقتصر على أميركا المنتهكة للقانون والدول الأوروبية الثلاث الناقضة للعهود فحسب"، في إشارة إلى نقض الاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية.

ورد شمخاني، على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة حول توقيع وثيقة التعاون بين إيران والصين، بالقول إن "قلق بايدن في محله تماماً، ذلك لأن ازدهار التعاون الاستراتيجي في الشرق، يسرع من أفول الولايات المتحدة".