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إيران.. اغتيال عالم نووي كبير باشتباك مسلح في طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T14:18:36+0000
إيران.. اغتيال عالم نووي كبير باشتباك مسلح في طهران

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام ايرانية، يوم الجمعة، عن اغتيال ابرز العلماء النوويين الإيرانيين باشتباك مسلح في أطراف العاصمة طهران.

وذكرت قناة العالم، أن "العناصر العميلة للموساد اغتالت اليوم الجمعة العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده" في منطقة آبسرد التابعة لدماوند في العاصمة طهران"، مشيرة إلى أنه "يُعد من أكثر العلماء نفوذاً في مجال الأبحاث العلمية في ايران".

ونقلت القناة عن مصادر، أن "هذا العالم النووي اغتيل ظهر اليوم مع حارسه الشخصي على يد مجهولين خلال نزاع مسلح ، ما أسفر عن مقتله وإصابة حارسه أيضا بجراحات أثناء هذه العملية الإرهابية الجبانة".

يذكر أن اسم محسن فخري زاده كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

وتم تصنيف فخري زاده باعتباره "عالمًا أول في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)" في 24 مارس 2007 ، على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران.

محسن فخري زاده هو العالم النووي الإيراني الوحيد الذي تم تسميته مباشرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال عرض دعائي العام الماضي وقال إنه كان يعمل في برنامج أسلحة نووية.

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