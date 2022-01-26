إيران.. اعتقال 17 شخصاً لتنفيذهم "مقالب مرعبة" في طهران

شفق نيوز / أوقفت الشرطة الإيرانية، يوم الأربعاء، 17 خريجاً جامعياً للاشتباه في قيامهم بتصوير مقالب مرعبة عززت متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها "أثارت الذعر" في شوارع طهران.

وأفادت صحف إيرانية، بأن "المقالب تضمنت جرائم قتل وهمية وانتحار وكذلك إلقاء الكعك في وجوه الركاب على السلالم المتحركة في مترو طهران".

وقال قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، إن "الشرطة ألقت القبض على بعض الأفراد الذين استمتعوا باللعب على أعصاب الناس وسلام وأمن الجمهور من خلال تصوير خدع مرعبة في شوارع العاصمة".

فيما أوضح مؤلف هذه المقالب إنه أراد إسعاد الناس وزيادة عدد المتابعين على صفحته في إنستغرام، لكن رئيس شرطة الإنترنت في طهران العقيد داود معظمي، أعرب عن غضبه من أنهم يخيفون الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية بهذه الطريقة.