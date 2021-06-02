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إيران.. اشتعال النيران بـ18 خزانا للنفط في مصفاة طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-02T17:07:32+0000
إيران.. اشتعال النيران بـ18 خزانا للنفط في مصفاة طهران

شفق نيوز / أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء، باشتعال النيران في 18 خزانا بمصفاة نفط طهران، جراء الحريق الكبير الذي اندلع بالمصفاة.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث".

في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، لافتة إلى أن سبب الحادث "يكمن في عطل فني".

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح مدير طوارئ طهران، بیمان صابریان، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن "سبب الحريق في المصفاة يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز المسال، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث".

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