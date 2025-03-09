إيران.. استهداف مسؤول بالاستخبارات و"جيش العدل" يتبنى العملية

شفق نيوز/ أعلن تنظيم "جيش العدل البلوشي" المعارض للنظام الإيراني، مساء اليوم الأحد، استهداف مسؤول في جهاز الاستخبارات بمدينة "سيب وسوران" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكر التنظيم في بيان، أن "قواته تمكنت من استهداف نائب مدير وكالة الاستخبارات في مدينة سيب وسوران الذي يعمل بالهوية التنظيمية (جلالي) أمام منزله".

وأشار البيان إلى أن "مقاتلي التنظيم تمكنوا من إطلاق النار على جلالي أمام منزله وإصابته بجروح خطيرة وسط معلومات أخرى عن مقتله".

لكن وسائل إعلام رسمية إيرانية، أكدت أن "جلالي تعرض لمحاولة اغتيال جراء هجوم مسلح"، مضيفة، أن "منطقة سيب وسوران في محافظة سيستان وبلوشستان شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكًا مسلحًا، أسفر عن إصابة أحد عناصر القوات الأمنية الإيرانية".

وأضافت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن "جلالي نائب رئيس استخبارات الشرطة في المنطقة تعرض لاستهداف من قِبل مسلحي تنظيم (جيش العدل)، إلا أن العملية لم تحقق أهدافها، ما دفع المهاجمين إلى الفرار من موقع الحادث".

وفي حادث آخر سابق، نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية عن الشرطة في سيستان وبلوشستان أن ضابط الشرطة الملازم رضا دريني قُتل في اشتباك مسلح مع لصوص في مدينة إيرانشهر، كما أصيب شرطي آخر خلال الهجوم.

وأعلنت الجهات الأمنية الإيرانية عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم "جيش الظلم" في مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، فقد اعتُقِل 6 عناصر من المجموعة، فيما قُتل أحد أفرادها خلال العملية.

كما تمكنت القوات من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم، الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات في المنطقة.

وتشهد محافظة سيستان وبلوشستان تصاعدًا في المواجهات بين الجماعات المسلحة، مثل جيش العدل، والقوات الأمنية، فقد أصبحت الهجمات المسلحة والاشتباكات أمرًا متكررًا في هذه المحافظة الحدودية.