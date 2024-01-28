إيران.. اتهام سائق عراقي بالتسبب باحتراق 3 صهاريج وقود وإغلاق طريق

شفق نيوز/ اتهمت شرطة المرور في كرمنشاه الإيرانية، يوم الأحد، سائق صهريج عراقي بالإهمال والتسبب بحادث مروري أدى إلى احتراق ثلاثة صهاريج محملة بالوقود وتحولها إلى رماد، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بإغلاق طريق رئيسة في المحافظة.

وجاء في تقرير أوردته وكالة "فارس" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن رئيس شرطة الطرق بمحافظة كرمانشاه العقيد عبد الحسين زارع، أعلن عن اشتعال النيران في ثلاثة صهاريج تحمل الوقود على محور دالاهو المؤدي إلى إسلام آباد غرباً بالقرب من قرية خسرو.

وأوضح أنه في الساعة 7:50 صباح اليوم، تم الإبلاغ عن وقوع الحادث وعلى الفور وصلت شرطة المرور إلى المكان ومن خلال التحقيقات التي أجراها ضباط شرطة الطرق، تبين أن ثلاثة صهاريج تحمل الوقود، إلى جانب ناقلتين عراقيتين تحملان النفط، وناقلتين إيرانيتين تحملان زيت الوقود؛ وكانوا يتحركون جنباً إلى جنب عندما اصطدمت إحدى الناقلتين العراقيتين بالناقلتين اللتين أمامهما بسبب عدم مراعاة المسافة الطولية مما أدى إلى نشوب حريق شديد.

وتابع أنه لحسن الحظ، لم يسفر هذا الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية إلا أن النيران التهمت ثلاثة صهاريج وقود بالكامل، مشيراً إلى هروب السائقين.

وفي النهاية طلب من السلطات والمعنيين على الحدود؛ أنه عند دخول السائقين الأجانب إلى البلاد من حدود المحافظة، ان يتم تزويدهم بقوانين المرور والتوصيات المرورية، خاصة في الظروف الجوية الخاصة، على شكل كتيبات ثنائية اللغة، للاطلاع عليها وضمان عدم حصول مثل هذه الحوادث على الطرق في المحافظة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، باندلاع حريق في ثلاث ناقلات وقود عراقية على الحدود المحاذية بين البلدين.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية، أن النيران اشتعلت صباح اليوم في ناقلات وقود عراقية على محور دالهو المؤدي إلى إسلام آباد غربي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تكن هناك خسائر في الأرواح في هذا الحادث.