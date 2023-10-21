"يحضرها وفد إسرائيلي".. إعلام عربي يتحدث عن مقاطعة قمة القاهرة للسلام

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تونسية و جزائرية، يوم السبت، بمقاطعة "تونس والجزائر" لقمة القاهرة التي تنطلق في العاصمة المصرية اليوم السبت وذلك بسبب حضور وفد إسرائيلي.

و قالت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن تونس لن تشارك في "قمة القاهرة للسلام" التي ستحتضنها مصر، اليوم السبت.

ونقلت "موزاييك"، عن مصادر مطلعة إن القمة سيحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر، وأمير الكويت، ورئيس الوزراء العراقي، والرئيس الموريتاني الذي ستحتضن بلاده قمة عربية حول التنمية الاقتصادية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

كما سيحضر القمة، وفق "موزاييك"، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئيس التركي أردوغان، كما ستشارك المغرب والبحرين وألمانيا بتمثيل وزاري أو أكثر، إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت مصادر الاذاعة التونسية، إلى أن إسرائيل ستشارك بوفد دبلوماسي ووفد من الولايات المتحدة ومبعوثين ممثلين عن روسيا والصين، في حين لا تزال دعوة إيران قيد الدرس.

من جهتها قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن الجزائر رفضت المشاركة في ''قمة مصر للسلام'' التي تحتضنها القاهرة اليوم السبت، للتباحث في شأن القضية الفلسطينية، في ظل القصف الإسرائيلي على القطاع.

في حين أوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وغادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 بحضور العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ومازال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين.

المصدر: إذاعة موزاييك - صحيفة الشروق الجزائرية - قناة القاهرة