يجري التحضير لها منذ عام.. اتفاقية استراتيجية متعددة الأوجه بين واشنطن والمنامة

شفق نيوز/ كشف موقع امريكي، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ستوقع، مع البحرين، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية، من شأنها رفع مستوى "الالتزام الأمني الأميركي" تجاه المملكة الخليجية الصغيرة.

وذكر موقع "أكسيوس"، الأمريكي، نقلاً عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أنه "من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع".

وقالت المصادر إن "الاتفاقية الاستراتيجية الأميركية البحرينية، قيد الإعداد منذ أكثر من عام".

ورفض البيت الأبيض والسفارة البحرينية لدى واشنطن التعليق لموقع "أكسيوس".

والبحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران، تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية. وفي عام 2002، أصبحت البحرين حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي تسمية رمزية مهمة، لكنها لا تتضمن أي التزامات أمنية.

وترى البحرين أن إيران، التي تقع على بعد أقل من 160 كيلومترا على الجانب الآخر من الخليج، تشكل تهديدا، وتتهم طهران بـ"تأجيج الاضطرابات بين السكان الشيعة" في المملكة.