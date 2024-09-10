"ياغي" يخلف أكثر من 140 قتيلاً ومفقوداً في فيتنام

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الفيتنامية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الإعصار "ياغي" الذي ضرب شمال البلاد إلى 82 قتيلاً، فيما لا يزال 64 شخصاً في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هناك آلاف الأشخاص عالقين على أسطح المنازل ونشروا نداءات استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء بعدما أدت العاصفة الى فيضانات قوية.

و"ياغي" الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت الماضي قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد هو وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاماً.

وتسبّب الإعصار بانهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كلم/ساعة.

وصباح اليوم الثلاثاء، وصل منسوب مياه الفيضانات في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد.

وفي العاصمة هانوي، تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات.