وأخيراً خبر سار بشأن "الفيروس الصيني".. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية؟

شفق نيوز/ طمأنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، بشأن فيروس "إتش إم بي في"، مبينة أن الفيروس "شائع" في الصين لكنه ليس جديداً أو يشكل تهديداً أو خطيراً بشكل خاص.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الأممية، مارغريت هاريس، إن المنظمة على اتصال بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأن العديد من التهابات الجهاز التنفسي تنتشر في الصين، كما هو معتاد في فصل الشتاء، بما في ذلك "الأنفلونزا و/آر إس في/ وكوفيد-19 و/إتش إم بي في/"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبدأت وسائل الإعلام الصينية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024 تتناول ارتفاع حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري "إتش إم بي في"، وهو ما أثار مخاوف صحية عالمية بعد خمسة أعوام على اندلاع جائحة كوفيد-19 في الصين.

إلا أن بكين ومنظمة الصحة العالمية كانتا تحاولان تهدئة المخاوف في الأيام الأخيرة. وقالت مارغريت هاريس، إن الفيروس يجذب الكثير من الاهتمام لأنه ليس اسما مألوفا، ولكن تم اكتشافه في عام 2001.

وأوضحت أن "إتش إم بي في" هو فيروس شائع ينتشر في الشتاء والربيع.

وأضافت هاريس أن "مستويات التهابات الجهاز التنفسي التي تم الإبلاغ عنها في الصين تقع ضمن المستوى المعتاد لموسم الشتاء. وأفادت السلطات بأن استخدام المستشفيات أقل حاليا مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ولم تكن هناك إعلانات أو استجابات طارئة".