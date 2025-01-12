وأخيراً.. بيربوك "تصافح" إدارة دمشق الجديدة

شفق نيوز/ حظيت صورة مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، نظيرها في الحكومة السورية لتصريف الأعمال، أسعد الشيباني، على هامش اجتماع وزاري دولي في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الأحد، بتفاعلات واسعة النطاق عبر الشبكات الاجتماعية.

وبثت وكالة الأنباء الألمانية للصور (Imago) صورة للمصافحة التي جرت بين الوزيرين خلال اجتماع الرياض.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، زارت وزيرة الخارجية الألمانية دمشق، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد.

وحينها لم تصافح بربوك أحدًا من المسؤولين، بما في ذلك أحمد الشرع قائد الإدارة الحالية أو وزير الخارجية، وهو ما أثار ردود فعل عربية وعالمية.

وبعد الزيارة، قالت بيربوك في تصريحات صحفية: "كان واضحًا لي أن لقائي بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات يد عادية".

وخلال مشاركتها في اجتماع الرياض، دعت وزير الخارجية الألمانية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عن طريق اتباع "نهج ذكي" يبقى العقوبات على الرئيس السابق، بشار الأسد وأعوانه، ويضمن في الوقت نفسه دعم الشعب السوري.