وأخيراً.. استقرار كورونا المستعر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، استقرار وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم وفقاً لإحصائيات الأسبوعين الماضيين، بعد تزايد مطرد بالإصابات خلال آخر شهرين.

وقالت المنظمة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الإصابات بفيروس كورونا منذ 16 آب الجاري إلى 22 من الشهر نفسه، بلغت نحو 4,5 مليون حالة عبر العالم، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4,4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وبينت أن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية بدأ بالاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرين تقريبا.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بكورونا لم يتجاوز كثيرا حصيلة الأسبوع السابق فقد بلغ ما يفوق 68 ألف حالة، مقابل 66 ألف وفاة سجلت في الفترة من 9 حتى 15 آب الجاري.

ولفتت الصحة العالمية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بعدوى كورونا عبر العالم منذ بدء الجائحة اقترب من 214 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 4,4 مليون حالة.