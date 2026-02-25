ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر إلى أجل غير مسمى

شفق نيوز- واشنطن

أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر إلى أجل غير مسمى، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وشخصين آخرين مطلعين على تصريحاته.

وذكر الموقع الأميركي أن "ويتكوف قال في اجتماع خاص أمس الثلاثاء، إن الإدارة تطالب بأن يظل أي اتفاق نووي مع إيران ساري المفعول إلى أجل غير مسمى".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق من اليوم، إن هناك فرصة للتوصل إلى "حل متفق عليه وعادل ومتوازن"، وذلك قبيل الجولة الثالثة المرتقبة من المفاوضات مع الولايات المتحدة والمقررة غداً الخميس في جنيف.

وعبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأربعاء، عن أمله بأن تأخذ إيران مفاوضات الخميس على محمل الجد، لافتاً إلى أن دونالد ترمب أكد بوضوح أنه "لا يمكن لإيران أن تملك سلاحاً نووياً".

إلى ذلك أكد ترمب، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبداً لطهران بتطوير سلاح نووي.

كما اتهم الرئيس الأميركي، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، تمسك الإدارة الأميركية بموقفها المتشدد حيال الملف النووي الإيراني، مبيناً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أو حتى امتلاك "القدرة التقنية" على تصنيعها.

ومن المفترض أن تعقد يوم غد الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، في جيف، بوساطة سلطنة عمان.

واختتمت واشنطن وطهران جولتي محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يحل مكان الاتفاق الذي انسحب منه ترمب خلال فترة ولايته الأولى.

وإلى جانب مطالبتها إيران مراراً بوقف تخصيب اليورانيوم، سعت الولايات المتحدة أيضاً إلى إدراج برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة على طاولة البحث، وهو ما رفضته طهران.

وأرسل ترمب قوة عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط تشمل حاملتي طائرات وأكثر من 12 سفينة حربية، بالإضافة إلى عدد كبير من المقاتلات وأصول أخرى، وهدد بضرب إيران في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق جديد.