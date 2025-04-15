ويتكوف يتراجع ويزيد من شروط "ترامب" لتحقيق اتفاق مع إيران

شفق نيوز/ ذكر المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل إطارًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف ويتكوف في تغريدة على منصة "إكس"، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن "يقضي" على تخصيب اليورانيوم، وعلى جهود بناء برنامج نووي، كما أن أي أتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان اتفاق ترامب".

وتابع ويتكوف: "من الضروري للعالم أن نتوصل إلى اتفاق صارم وعادل ودائم، وهذا ما طلبه مني الرئيس ترامب".

وتأتي هذه التصريحات، بعد ساعات من حديث لويتكوف مع محطة فوكس نيوز، حيث بدا وكأنه لا يدعو إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، إذ قال إن "الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التحقق من برنامج التخصيب".

وأضاف: "ليسوا في حاجة إلى التخصيب بأكثر من 3.67 في المئة"، وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي انسحب منه ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى.

وكان الاتفاق يرمي إلى قطع الطريق على إمكان صنع إيران قنبلة نووية، مع السماح لها بمواصلة برنامج نووي مدني.

وتستأنف المحادثات بين واشنطن وطهران، السبت، بعد جولة أولى وصفها الطرفان بالإيجابية.

وهدد ترامب بضرب منشآت نووية إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، واصفا السلطات الإيرانية بأنها "متطرفة" وينبغي ألا تملك أسلحة نووية.

وتنفي طهران السعي لامتلاك قنبلة نووية، وتشدد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، خصوصا لإنتاج الطاقة.