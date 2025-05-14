ويتكوف: سنبدأ محادثات أوكرانيا في تركيا ولسنا متأكدين من حضور بوتين

شفق نيوز/ أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، عن توجهه برفقة وزير الخارجية مارك روبيو إلى إسطنبول.

وقال ويتكوف، إن "الزيارة ستكون يوم الجمعة، وتهدف لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا".

وأضاف "غير متأكد من حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوكرانيا وروسيا على أن تلتقيا للتفاوض من دون انتظار وقف لاطلاق النار، بعدما اقترحت موسكو إجراء مفاوضات مباشرة في حين طالبت كييف بهدنة.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب "على أوكرانيا الموافقة على هذا فورا، على الأقل سيتمكنون من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الوضع، وسيتمكنون من المضي قدما وفقا لذلك".