ويتكوف: خطة ترامب معقدة لكنه ملتزم بتحقيقها

شفق نيوز/ واشنطن

مصطفى هاشم

أقرّ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الثلاثاء، بأن الخطة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة "معقدة"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن ترامب "سيفعل كل ما بوسعه" لتنفيذها بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة.

وقال ويتكوف في تصريح صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز،: "كل الدول تريد أن يحدث الاتفاق، نحن بحاجة لفعل ما يهم. والرئيس يعتقد أنه سيحدث، وهو ملتزم بذلك. وهذا ما يمنحني الأمل".

وأضاف: "لم أرَ في حياتي، وفي جميع المجالات، وأنا أعرفه منذ فترة طويلة، من يصل إلى خط النهاية أفضل من الرئيس".

وشدد المبعوث الأميركي على ضرورة "تأسيس أرضية نجاح لهذه الخطة"، مبيناً أنها "صفقة معقدة لتسليمها من حكومة إلى أخرى".

لكنه أكد أن التزام الرئيس ترامب وإصراره يمنحها زخماً إضافياً للمضي قدماً.

وأعلن ترامب الاثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت نفسه بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.

وعقب ذلك أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، بياناً مشتركاً، رحبت فيه بالمقترح الذي يتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.