وول ستريت: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني اليوم

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني، اليوم الاثنين، وذلك بعد قدم مسؤولون عسكريون لحكومة بنيامين نتنياهو مجموعة من خيارات الرد.

وذكرت الصحيفة الأرميكية، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم التسرع في مسألة الرد على إيران، وأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مباشر على طهران".

ونقلت الصحيفة، عن بيتر ليرنر، أحد متحدثي الجيش الإسرائيلي، قوله إن "مسؤولين عسكريين قدّموا للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني"، مضيفاً أن "رد إسرائيل ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستحدد خطواتها المقبلة اليوم أو في الأيام المقبلة".

بالتزامن مع ذلك، دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إلى "رد جنوني" على إيران، حسب تعبيره، كما قال إن مفهوم "التناسب والاحتواء" قد رحلا في السابع من أكتوبر، فيما اعتبر زميله المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية أن "إسرائيل في خطر وجودي".