وول ستريت جورنال: ترامب وافق على خطط الهجوم على إيران

شفق نيوز/ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط لشنّ هجوم ضد إيران، في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب، وتنامي القلق الدولي من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وأضافت أن ترامب ينتظر بالمقابل قرار طهران بشأن برنامجها النووي.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات قبيل انطلاق اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض، والذي ضم ترامب، ومستشاريه للأمن القومي، وعددًا من كبار مسؤولي الإدارة، لبحث التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بإيران.

وفي تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين قبل بدء الاجتماع، لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال "سقوط النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن طهران طلبت عقد لقاء تفاوضي في البيت الأبيض، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن الرد العسكري الأميركي.

وقال ترامب: "إيران تريد المجيء إلى البيت الأبيض، وقد أسمح لهم بذلك، لكن لم أتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المشاركة في ضرب إيران، لدي بعض الأفكار". وأضاف: "سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل، ولدينا خطة بشأن كل شيء، لكن علينا أن ننتظر ما سيحدث"، مؤكداً أن "إسرائيل تبلي بلاءً حسناً في حربها مع إيران".

ورداً على سؤال حول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال ترامب إن "الاتفاق لا يزال ممكنًا"، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين "يواجهون صعوبة في الخروج من البلاد بفعل الصواريخ التي تنهال عليهم"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية المتواصلة.

كما كشف أن إيران كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "لا نريد أن ننخرط في حرب مع إيران، لكن علينا أن نمنعها من امتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب إلى أنه ناقش الملف الإيراني مع رئيس أركان الجيش الباكستاني، مؤكدًا: "لا أريد القتال، لكن الخيار الآن ينحصر بين القتال أو امتلاك إيران أسلحة نووية"، موضحاً أن واشنطن لا تسعى إلى وقف إطلاق نار، بل إلى "تحقيق انتصار كامل".