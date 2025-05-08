"وول ستريت" تكشف عن تحرك دبلوماسي أمريكي تجاه الحوثيين

‎شفق نيوز/ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس، بأن هناك تحركاً دبلوماسياً أمريكياً، يهدف إلى إقناع حركة الحوثي بوقف هجماتها ضد إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤول في البنتاغون قوله إن "هناك تحركا دبلوماسيا لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على إسرائيل".

‎وأضافت "وول ستريت جورنال" بأن "العمل لا يزال قائما لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقد يشمل ذلك مرافقة بحرية محدودة للسفن أثناء عبورها في ظل بدء تنفيذ الهدنة مع الحوثيين".

‎وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد قال الثلاثاء الماضي، إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.

‎وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

‎ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".

‎وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء الماضي، عن توصل الولايات المتحدة والحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.