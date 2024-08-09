واشنطن تقرر رفع الحظر عن تصدير الاسلحة الهجومية إلى السعودية

شفق نيوز/ نقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، عن ثلاثة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية.

وأطلعت الإدارة الكونغرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر، حسبما قال أحد مساعدي الكونغرس. وأفاد مصدر بأنه قد يستأنف البيع في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد التزم السعوديون بجزءهم من الصفقة، ونحن مستعدون للوفاء بجزئنا، وسنعيد هذه الحالات إلى النظام العادي من خلال إشعارات وتنسيق مناسب مع الكونغرس".

وفي حزيران/يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن تقترب من وضع اللمسات النهائية على اتفاقية دفاعية غير مسبوقة مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى دفع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.