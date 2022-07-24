أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي للرئيس الأمريكي

شفق نيوز/ أوضح منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعر بتحسن كبير، بعد أن ثبت أنه مصاب بالمتحور "بي إيه.5" الذي ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وهذا المتحور فرع من سلالة "أوميكرون" التي ظهرت أواخر العام الماضي، ويعتقد أنه مسؤول عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة.

وذكر جها في تصريح صحفي أوردته شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "كشفت على بايدن مع فريقه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كان يشعر بأنه بصحة جيدة، وأمضى يوما جيدا بالأمس، لقد أصيب بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وهو بخير، لم نتلق أي تحديثات هذا الصباح، ولكنه كان يشعر فيها بتحسن كبير طوال الليل".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الخميس الماضي، إصابة جو بايدن بفيروس كورونا المستجد، وبدء تناول عقار (باكسلوفيد) المضاد للفيروسات، وعزل نفسه في البيت الأبيض، مع مواصلة القيام بمهام منصبه بشكل كامل خلال هذه الفترة".

يذكر أن بايدن (79 عاما) تلقى التطعيم بالكامل: جرعتان من لقاح فايزر قبل توليه منصبه، وأولى جرعة معززة كانت في سبتمبر/أيلول 2020، ثم جرعة ثانية في مارس/آذار الماضي.