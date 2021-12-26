"أوميكرون" يتفشى في دولة مجاروة للعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الاحد، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في مناطق متفرقة من المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، عادل البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية".

وأكد البلبيسي أن "وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية".

من جهته قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات بمتحور "أوميكرون".

وأضاف خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن "كافة الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها خفيفة، ولا يحتاج أي من المصابين للدخول إلى المستشفيات وذلك نتيجة تلقيهم جرعتي اللقاح على الأقل".

وكشف أن "الاصابات بـ"أوميكرون" ستستمر بالزيادة حتى يصبح النسخة السائدة.