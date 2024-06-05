أول وفاة بشرية بمتحور من إنفلونزا الطيور والصحة العالمية تحذر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مختبريا بسلالة من إنفلونزا الطيور كان قد أدخل المستشفى في مكسيكو سيتي.

وبحسب بيان للمنظمة، هذه هي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة مختبرياً بفيروس الأنفلونزا A (H5N2) يُبلَّغ عنها عالمياً وأول حالة إصابة بفيروس (H5) الطيور لدى شخص يُبلَّغ عنها في المكسيك.

وقالت المنظمة إن الرجل المقيم في المكسيك، والبالغ من العمر 59 عاماً، توفي في 24 أبريل/ نيسان بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.

وأضافت أن الرجل ليس له تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى.

ورصدت المكسيك حالات إصابة بالمتحور A (H5N2) من فيروس إنفلونزا الطيور في الطيور الداجنة.

وأضافت المنظمة أن الشخص كان يعاني من ظروف طبية متعددة سلفاً وكان طريح الفراش لثلاثة أسابيع، لأسباب أخرى، قبل ظهور الأعراض الحادة عليه.