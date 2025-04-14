أول وزير للحرس الثوري عن "الإمام الخميني": هل من المفترض أن نبقى ألف عام بلا علاقة مع أمريكا؟

شفق نيوز/ في واقعة لافتة يرويها أول وزير للحرس الثوري الإيراني محسن رفيق‌ دوست في مذكراته، تكشف عن نظرة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، تجاه مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حتى في ذروة التوتر والصراع بين البلدين.

بحسب ما ورد في الجزء الثاني من كتابه "أقول للتاريخ"، والذي ترجمت وكالة شفق نيوز مقتطفات منه، فإنه في عام 1983، وبعد تأسيس وزارة الحرس الثوري، واجهت الوزارة صعوبة في العثور على مقر مناسب. حينها اقترح رفيق‌ دوست استخدام مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران، كمقر للوزارة، نظراً لكونه كان تحت إشراف الحرس الثوري بعد الاستيلاء عليه من قِبل الطلاب المحتجين في أعقاب سقوط نظام الشاه، وكان يُستخدم حينها كمدرسة ثانوية تابعة للحرس.

رفيق‌ دوست طرح الفكرة على أحمد الخميني، الذي نقل بدوره الطلب إلى والده، وبعد دقائق عاد وقال له: "الإمام يريدك أن تسمع الجواب منه شخصياً".

ويتابع رفيق‌ دوست: "دخلت على الإمام وشرحت له الفكرة، فقال لي: لماذا تريد أن تذهب إلى هناك؟ هل من المفترض أن نبقى ألف عام بلا علاقة مع أمريكا؟ ذلك المكان هو سفارة الولايات المتحدة، وفي النهاية سيعودون إلى رشدهم، وستُستأنف العلاقات".

كان رفيق دوست رئيساً للجهاز الأمني لروح الله الخميني في عام 1979 خلال الثورة الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري. وتولى منصب وزير الحرس من 1982الى 1989.

هذه الكلمات التي قالها الخميني قبل أكثر من أربعة عقود تعود إلى الواجهة اليوم، في ظل استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني بعد سنوات من الجمود والتوتر.