أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي و13 مسيرة تقصف القرم (فيديو)

شفق نيوز/ شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، ما اعتبر أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية، في وقت ذكرت موسكو أنها أحبطت هجوما بالطائرات المسيّرة على شبه جزيرة القرم.

وأظهرت مقاطع فيديو أصوات انفجارات وإطلاق نار في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.

🇷🇺 NAVY ATTACKED💥💥💥 🇷🇺 press writes that 🇺🇦 naval drones attacked the 🇷🇺 navy base at Novorossiysk 🇷🇺.🇷🇺RIA-Novosti reports “The Armed Forces of Ukraine tried to attack the Novorossiysk naval base at night with two marine unmanned boats, the Russian Defense Ministry said.” pic.twitter.com/HeqKD422p3