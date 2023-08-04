أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي و13 مسيرة تقصف القرم (فيديو)

شفق نيوز/ شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، ما اعتبر أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية، في وقت ذكرت موسكو أنها أحبطت هجوما بالطائرات المسيّرة على شبه جزيرة القرم.

وأظهرت مقاطع فيديو أصوات انفجارات وإطلاق نار في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.

🇷🇺 NAVY ATTACKED💥💥💥 🇷🇺 press writes that 🇺🇦 naval drones attacked the 🇷🇺 navy base at Novorossiysk 🇷🇺.🇷🇺RIA-Novosti reports “The Armed Forces of Ukraine tried to attack the Novorossiysk naval base at night with two marine unmanned boats, the Russian Defense Ministry said.” pic.twitter.com/HeqKD422p3 — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 4, 2023

ويعد هذا أول هجوم أوكراني على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

وقالت الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين، مؤكدة تدميرهما.

وقال الحاكم الإقليمي الروسي، فينيامين كوندراتييف، إنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الأوكراني.

💥🇷🇺⚔️🇺🇦 - In #Novorossiysk, shots, explosions in the water. There is probably a marine drone attack,” local residents report and share videos. pic.twitter.com/FGsycgbxUY — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 4, 2023

وذكرت الجهة المسؤولة عن تحميل ناقلات النفط في ميناء نوفورسيسك، أن الميناء أوقف مؤقتا حركة جميع السفن، وفق "رويترز".

وأضافت أن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع "أسترا" الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت، الجمعة، هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم الجمعة

واعترضت 3 طائرات أخرى من النوع نفسه باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

وفي 2 أغسطس / آب الجاري، شنت روسيا هجوما على ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية.

وقالت كييف إن الهجوم الذي تم بطائرات مسيّرة أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء أوديسا وبنيتها التحتية الصناعية.

وجاء هذا الهجوم مع تصاعد الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وطالت هذه الهجمات منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.