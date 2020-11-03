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أول نتيجة بالانتخابات.. بايدن يفوز في ديكسفيل نوتش وترامب يكسب ميلسفيلد

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-03T11:24:01+0000
أول نتيجة بالانتخابات.. بايدن يفوز في ديكسفيل نوتش وترامب يكسب ميلسفيلد

شفق نيوز/ حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة في قرية ديكسفيل نوتش بولاية نيوهامشير ليحقق أول فوز في يوم الانتخابات، الثلاثاء.

بحسب موقع "فوكس نيوز"، فإن بايدن فاز في انتخابات منتصف الليل في ديكسفيل نوتش، بأغلبية ساحقة على حساب منافسه دونالد ترامب، الذي يتطلع للظفر بولاية ثانية في السباق نحو البيت الأبيض.

وأدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء.

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباحا.

وقال مراسل قناة فوكس نيوز، روب ديرينزو في تغريدة على تويتر: "آخر مرشح يفوز بأغلبية ساحقة كان ريتشارد نيكسون عام 1960".

في المقابل، فاز الرئيس دونالد ترامب بميلسفيلد في وقت مبكر الثلاثاء، وذلك بأغلبية 16 صوتا مقابل 5 أصوات لبايدن.

ومع ذلك، لم تتنبأ البلدة دائمًا بالفائز النهائي في الانتخابات، حيث فازت هيلاري كلينتون بديكسفيل نوتش في عام 2016، إلا أن ترامب فاز بالمجمع الانتخابي.

ويتوجه الأميركيون لصناديق الاقتراع، الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصوت حوالى 98 مليون أميركي في الانتخابات مبكرا سواء بالحضور الشخصي أو عبر البريد.


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