أول موقف لعراقجي بشأن رد إيران على إسرائيل

شفق نيوز/ أخبر وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، يوم الجمعة، نظيريه الفرنسي والبريطاني في محادثات هاتفية، بحق بلاده في الرد على إسرائيل.

يأتي ذلك، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على أراضيها في العاصمة طهران، يوم 31 يوليو/تموز، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه، وذلك بعد ساعات على مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما لم تؤكده إسرائيل أو تنفيه.

وتزايدت المخاوف من حصول تصعيد عسكري كبير في المنطقة منذ توعّد حزب الله وحليفته إيران بالردّ.