أول لقاء لرئيس إيراني مع مسؤول سعودي في الرياض منذ 11 عاماً

شفق نيوز / التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، للمرة الأولى منذ توصل البلدين لاتفاق تقارب مفاجئ في مارس/آذار الماضي برعاية صينية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، على منصة إكس، صورة لابن سلمان ورئيسي، خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مشتركة لقادة دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

وهذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في أغسطس 2012، وهو أول لقاء لرئيس إيراني مع العائلة المالكة السعودية منذ ذلك الوقت.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض، رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس/آذار الماضي.