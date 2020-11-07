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أول زعيم يهنئ بادين بالفوز.. جاستن ترودو: بلدينا صديقان وشريكان

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-07T17:32:35+0000
أول زعيم يهنئ بادين بالفوز.. جاستن ترودو: بلدينا صديقان وشريكان

شفق نيوز/ في أول تهنئة يبعثها زعيم عالمي، هنّأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم السبت، رئيس الولايات المتحدة الاميركية المنتخب جو بادين بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

 وكتب ترودو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تهانينا لجو بايدن".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي؛ "بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان، نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية".

وختم تغريدته "نتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكم".

وبحسب وسائل اعلام اميركية؛ فان بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا. 

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.


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