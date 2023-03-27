أول زعيم مسلم لبلد غربي.. حمزة يوسف رئيساً لحكومة اسكتلندا

شفق نيوز / انتخب الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم في إسكتلندا، يوم الاثنين، حمزة يوسف زعيما جديدا له، ليكتب التاريخ كأول زعيم مسلم يحكم بلداً غربياً.

ومن المقرر أن يصبح البالغ من العمر (37 عاما) والابن لأبوين مهاجرين من جنوب آسيا أول شخص ملون يشغل منصب الوزير الأول في اسكتلندا.

وبهذا الفوز، يكون حمزة يوسف عند إعلان تنصيبه رئيسا للوزراء، قد دخل التاريخ السياسي في الغرب، كأول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.

ويوسف، الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في اسكتلندا، تغلب على مشرعين اسكتلنديين آخرين في منافسة على منصب الوزير الأول بدلا من نيكولا سترغن التي استقالت بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

ويواجه يوسف تحديا متمثلا في توحيد الحزب الوطني الاسكتلندي، وإعادة تنشيط حملته من أجل استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.