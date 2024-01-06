"أول رد على اغتيال العاروري".. حزب الله يستهدف قاعدة اسرائيلية مهمة بـ 62 صاروخاً

شفق نيوز/ أعلنت المقاومة الاسلامية "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، أطلاق 62 صاروخا على قاعدة ميرون الاسرائيلية للمراقبة الجوية في رد قالت إنه "أولي" على اغتيال صالح العاروري، مشيرة الى أن هذه القاعدة تمثل مركز إدارة ومراقبة وتحكم جوي وحيد ولا بديل رئيسي لإسرائيل عنها.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن عناصرها قاموا عند الساعة 08:10 من صباح اليوم، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد صالح ‏العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون ‏للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة، مضيفة أنها "أوقعت فيها إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة". ‏

وبينت، أن "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية تقع على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين ‏المحتلة وهي أعلى قمّة جبل"، موضحة أن "قاعدة ميرون تعتبر مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديل رئيسي عنها".

وأضاف بيان حزب الله، أن هذه القاعدة "هي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: ميرون شمالًا، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوبًا".

وفي الثاني من الشهر الجاري، اغتالت اسرائيل القيادي بحركة حماس صالح العاروري بقصف جوي استهدفه في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت،

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أن الرد على اغتيال العاروري "آت لا محالة" على حد‏ قوله.