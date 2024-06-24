أول دولة أوروبية تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان "فورا"

شفق نيوز/ طالبت مقدونيا الشمالية، مواطنيها المتواجدين في لبنان، بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية، على الفور، بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب "حزب الله".

وجاء نداء الحكومة المقدونية لمواطنيها بشأن مغادرة لبنان، كأول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تتخذ هذا الإجراء، بينما سبقتها إليه كندا والكويت، قبل أيام.

ونشرت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية، نداء عبر موقعها الإلكتروني جاء فيه: "نظراً للوضع الأمني ​​المتدهور في لبنان، ندعو جميع مواطنينا الموجودين في هذا البلد إلى مغادرته في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف البيان: "نناشدكم أيضاً بتأجيل جميع الرحلات غير الضرورية إلى هذا البلد. هناك احتمال لتفاقم الوضع بشكل أكبر، وبالتالي تقليل احتمالات مغادرة لبنان في الوقت المناسب".