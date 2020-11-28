أول دولة أوروبية تبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا خلال أيام

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم السبت، أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "بيونتك" و"فايزر"، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول، إن أولى عمليات التطعيم باستخدام لقاح "بيونتك" و"فايزر" قد تجري اعتبارا من السابع من ديسمبر/كانون الأول المُقبل.

وفي وقت سابق من السبت، عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا، ويشغل الزهاوي، وهو من أصل كوردي عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنها طلبت رسميًا من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة لقاح كورونا الذي تطوره شركتا "بيونتك" و"فايزر" لاستخدامه في البلاد وهي أول خطوة في اتاحته خارج الولايات المتحدة.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90% في الوقاية من كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

كما طلبت الحكومة من الهيئة يوم أمس الجمعة تقييم اللقاح، الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" للوقاية من كورونا لإمكانية طرحه في البلاد.

وطلبت الحكومة الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح، الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد وتسعى للبدء في استخدامه قبل عيد الميلاد.