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أول دولة تعلن خلوها من كورونا بعد تلقيح كل سكانها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-12T08:01:04+0000
أول دولة تعلن خلوها من كورونا بعد تلقيح كل سكانها

شفق نيوز/ أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ أنها سجلت "رقما قياسيا عالميا" في التلقيح ضد كوفيد-19 بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى.

وقالت هذه الدولة الصغيرة، وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات.

وخلال شهر، تلقى 7392 شخصا الجرعة الأولى أو ما يعادل حوالي 108 بالمئة من السكان البالغين بما أن العدد يشمل الأجانب.

وقالت الحكومة في بيان إن "فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكانا خاليا من كوفيد".

وأقر رئيس فرقة العمل هذه، كيرين كيكي بأن أصغر دولة جزرية في العالم كانت محظوظة بحصولها على جرعات كافية لتحصين جميع سكانها البالغين، مع تأكيد الاستمرار في إخضاع السكان لاختبارات كوفيد-19.

وأضاف أنه "عند وصول أي مسافر، هناك خطر أنتقال فيروس كورونا إلى ناورو، وقد أظهرت الوقائع الأخيرة في بابوا غينيا الجديدة وفيجي والهند مدى السرعة التي يمكن أن يتطور بها الوضع".

وتلقت ناورو جرعات من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس الدولية لتأمين توزيع عادل للقاحات للدول الفقيرة.

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