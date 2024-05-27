أول خطاب لـ"مخبر" أمام البرلمان الإيراني

شفق نيوز/ ألقى القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، يوم الاثنين، أول خطاب له أمام البرلمان الجديد، منذ تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة وزير الخارجية وستة آخرين.

‎وأشاد مخبر بالفترة التي قضاها رئيسي في منصبه، وأشار إلى ارتفاع إنتاج إيران من النفط الخام، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، إلى أكثر من 3.6 مليون برميل يوميًّا، مؤكداً استقرار الاقتصاد الإيراني في عهد رئيسي.

‎وجاء خطاب مخبر، بالتزامن مع استعداد إيران لإجراء انتخابات رئاسية لاختيار خليفة لإبراهيم رئيسي في غضون شهر واحد فقط.‎

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل لاختيار خليفة رئيسي. وتفتح السلطات باب الترشح لمدة 5 أيام، الخميس المقبل، من أجل تسجيل بيانات المرشحين. ويرى محللون أن مخبر قد يكون أحد هؤلاء المرشحين.

‎وفي غضون ذلك، انعقد البرلمان الجديد لأول مرة، الاثنين، عقب انتخابه في مارس الماضي، والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.