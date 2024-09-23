أول تعليق إيراني على الغارات الاسرائيلية بلبنان: تهديد للسلم الإقليمي وعلى مجلس الأمن التحرك بعجالة

شفق نيوز/ اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، في أول تعليق لها على الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان، تلك الغارات بأنها تهديد للسلم الإقليمي،، داعية مجلس الأمن الدولي لـ"التحرك بعجالة"، حسب وصفها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز: "نحذر من تبعات المغامرات الصهيونية الجنونية الخطيرة جنوب لبنان".

ولفت إلى أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين وتوسيع نطاقها باستهداف لبنان يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي ونطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم".

وكان الجيش الإسرائيلي شن 3 موجات من الغارات على مناطق مختلفة في لبنان في الجنوب والبقاع شرقا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 182 قتيلا وأكثر من 727 جريحا على الأقل، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في لبنان.

وإذ دعا ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان، جدد التزام لبنان بالقرار 1701 والعمل على وقف الحرب تجنبا "للوقوع في المجهول".