أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

شفق نيوز/ اعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يوم الخميس، إن السلطات فرضت الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن "روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وأطلع على آخر التطورات في بلاده؟

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن القوات الروسية لم تنفذ ضربات صاروخية وجوية على المدن الأوكرانية بل على مواقع عسكرية.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات.

ومنذ قليل، أعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، قولها إن السلطات الأوكرانية ستفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد فيما وسائل إعلام أمريكيةإن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".