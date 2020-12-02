أول تعليق من نتنياهو على تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني

شفق نيوز/ رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، على توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

وقال نتنياهو في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، تعليقاً على ذلك "نسمع دائما هذه المزاعم، سواء كانت صحيحة أم لا، نحن لا نرغب في الرد عليها ولا أنوي الخروج عن تلك السياسة".

واتهمت إيران، إسرائيل، بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده. وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتياله.

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نوه قبل أعوام، إلى خطورة هذا العالم، ونشر صورته خلال العرض التقديمي الذي تحدث فيه عن تصاعد قدرة إيران النووية في الأعوام الأخيرة، وتحديدا في العام 2018، والذي تزامن مع إعلان أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية، كشف في وقت سابق اليوم، ان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كان أحد الأهداف التي ترصدها إسرائيل.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة CNN الأميركية، إن إسرائيل تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكداً أن إسرائيل في العادة تُطلع الإدارة الأميركية على معلومات حول أهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها، لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت قد فعلت الحكومة الإسرائيلية ذلك هذه المرة.

وأشار إلى أن فخري زاده كان أحد أهداف إسرائيل مدة طويلة ماضية.