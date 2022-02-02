أول تعليق من أردوغان على عملية "نسر الشتاء" في العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إن قوات بلاده قصفت ليلا مواقع لحزب العمال الكوردستاني في 3 مناطق في إطار عملية "نسر الشتاء" شمالي العراق وسوريا.

وقال أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة لاتحاد رجال الأعمال الشباب في تركيا، بالعاصمة أنقرة، "عندما قلت إننا سندخل أوكار الإرهابيين في غابار وجودي وتندورك وبيستلار ديرالار (مناطق في شمال العراق وشرق وشمال شرقي تركيا) كان هناك من يسخر من ذلك. ها قد دخلنا إلى أوكارهم".

وأضاف: "قصفنا ليلا مواقع (لحزب العمال) في 3 مناطق ولم يتمكنوا من العثور على مكان يفرون إليه".

وكانت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مناطق المالكية ـ ديريك، وسنجار وقراج، التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

وقالت الدفاع التركية: طائراتنا استهدفت مواقع الإرهابيين في قراج على عمق 165 كلم وسنجار على عمق 85 كلم شمالي العراق وديريك على عمق 9 كلم شمالي سوريا

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان ومصدر أمني قد افادا بأن طائرات تركية قصفت مساء يوم الثلاثاء مخيم مخمور بمحافظة نينوى والواقع على بعد 50 كيلومترا جنوب أربيل، ومواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبال قره جوخ.

ويضم المخيم المئات من العائلات الكوردية التي نزحت من تركيا منذ سنوات طويلة، وتقول أنقرة إن حزب العمال الكوردستاني يتخذ من المخيم منطلقا لتدريب مقاتليه وشن هجمات داخل الأراضي التركية.

وجاء قصف مخيم مخمور بالتزامن مع قصف جوي عنيف طال أهداف لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار.

و أدانت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، قيام الطائرات التركية المسيرة بتنفيذ ضربات في مدينتي سنجار ومخمور في محافظة نينوى، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكوردستاني.