أول تعليق من خامنئي بعد هجوم إيران على إسرائيل: الكيان الخبيث سيعاقب

شفق نيوز/ علق المرشد الإيراني علي خامنئي، على الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع مساء أمس، وقال إن "الكيان الصهيوني الخبيث" سيعاقب.

وأرفق خامنئي في تدوينة مقطع فيديو لخطاب سابق له قال فيه: "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.