أول تعليق من حماس على تحريك حاملة طائرات أمريكية

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس أن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها، وأضافت أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب تلك الخطوة.

جاء ذلك في رد من الحركة على إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي قال، في وقت سابق، إن بلاده "ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل"، وتضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وقال مسؤولان أمريكيان، لرويترز، إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع، وإظهار الدعم، مع اعتقاد واشنطن أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ربما يكون من دوافعه عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية.

وتحدث المسؤولان، شريطة عدم نشر اسميهما. ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن دعم بلاده "غير المشروط" لإسرائيل، حسبما أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستعلن، الأحد، تفاصيل مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.