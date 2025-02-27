أول تعليق من حزب أردوغان على دعوة أوجلان: تركيا ستتحرر من قيودها

شفق نيوز/ أعلن إفكان علاء، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، أن حزبه ينتظر نتائج الدعوة التي أطلقها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

وقال علاء، إن "جوهر الدعوة هو إلقاء السلاح وحل المنظمة.. نحن ننظر إلى النتيجة"، مردفاً: "في حال استجابت المنظمة لهذا النداء وألقت سلاحها وتجمعت وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.