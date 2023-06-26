أول تعليق من بايدن على تمرد "فاغنر" في روسيا

شفق نيوز / علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، على التمرد القصير الذي قادته قوات "فاغنر" الروسية، ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين، معتبراً ذلك جزءاً من صراع داخلي في روسيا، كما أكد عدم تورط الولايات المتحدة فيه.

وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها عملوا على عدم السماح لبوتين بتحميل الغرب المسؤولية"، مردفاً: "أوضحنا بجلاء أن حلف شمال الأطلسي لم يكن متورطا في جهود فاغنر".

وفيما أبرز الرئيس الأمريكي أنه "من المبكر" معرفة النتيجة النهائية ومآلات الوضع في روسيا، أوضح أنه طلب من فريقه للأمن القومي الذي "يتابع التطورات عن كثب، ووضع مجموعة من السيناريوهات المحتملة".

وأكد بايدن، أن واشنطن "ستواصل دعم أوكرانيا، بغض النظر عما يحدث في موسكو التي ما يزال من المبكر معرفة أين يتجه الوضع فيها".

وكان قائد فاغنر، قد دافع عن تمرده "قصير الأمد" في بيان صوتي، بوقت سابق من اليوم، إذ نفى محاولة مهاجمة الدولة الروسية، وقال إنه تصرف ردا على هجوم على قوته أدى إلى مقتل 30 منهم.