أول تعليق لإيران حول مخطط الهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا

شفق نيوز/ نفت السفارة الإيرانية في إثيوبيا، يوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام غربية عن تورط طهران بمخطط يستهدف السفارات الإماراتية، في أول تعليق على الأمر الذي كُشف عنه مطلع شهر شباط الجاري.

وقال السفارة الإيرانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها تتم فبركتها من قبل وسائل الإعلام المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميلة للكيان الصهيوني".

وأضافت أن لا إثيوبيا ولا الإمارات تحدثت عن ضلوع إيران في هذه القضية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن إيران دبرت مؤامرة بداية شباط الجاري، لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا، مؤكدين أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خلية مكونة من 15 شخصاً وضبطت أسلحة ومتفجرات.

ونقل التقرير عن هؤلاء المسؤولين، أن إيران اتجهت إلى تنشيط خلايا نائمة في أفريقيا، سعيا وراء أهداف سهلة، في محاولة للثأر لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أميركية، واغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث العام الماضي.

وأعلنت إثيوبيا في الثالث من شباط الجاري، إحباط هجوم على سفارة الإمارات في إثيوبيا والسودان، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصا، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا، والخرطوم.