أول تعليق للبابا الجديد بخصوص الحروب في العالم

شفق نيوز/ طالب البابا ليو الرابع عشر، يوم الأحد، جميع القوى العالمية الكبرى بوقف الحروب.

ودعا البابا الجديد، في أول قداس له، أمام الحشود في ساحة القديس بطرس منذ انتخابه بابا للفاتيكان، إلى "سلام حقيقي ودائم" في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين.

كما رحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكداً أنه "يدعو الله أن يمنح العالم معجزة السلام".

وأعلن أحد كبار الكرادلة أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، يوم الخميس الماضي، انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدا، وأنه سيتخذ اسم البابا ليون الرابع عشر.

وتوفي البابا فرنسيس، في 21 من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أزمة صحية ألمت به منذ أشهر، ودخل على إثرها المستشفى لأكثر من مرة، قبل أن يتوفي في شقته.