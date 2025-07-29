أول تعليق لترامب وإسرائيل بعد الإعلان البريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عدم الانتماء لمعسكر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فيما أعلنت إسرائيل رفضها للموقف البريطاني الذي جاء عقب الفرنسي، معتبرة الخطوة "مكافأة لحماس" وتضر بمحاولات التوصل للهدنة في غزة.

وذكر ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعتها وكالة شفق نيوز، تعليقاً على تصريحات ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية: "الولايات المتحدة لا تنتمي لهذا المعسكر"، مبيناً "لم أناقش قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية".

ولفت ترامب إلى أن "ستارمر وماكرون يتبنيان الموقف ذاته بشأن إسرائيل وهذا لا يعني اتفاقي معهما".

وفي السياق أيضاً، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "إسرائيل ترفض بيان رئيس وزراء بريطانيا بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان، أن "الموقف البريطاني يضر بمحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وخطة تحرير الرهائن".

وأضافت، أن "تغيير موقف بريطانيا في هذا الوقت عقب خطوة فرنسا والضغوط الداخلية يشكل مكافأة لحماس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد 5 أيام من إعلان مشابه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون أعلن الخميس 24 تموز/ يوليو الجاري، عزمه إعلان قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعاتها المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.