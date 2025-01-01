أول تعليق لترامب على حادث نيو أورليانز: شر خالص

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بأنه "شر خالص".

وقال ترامب في تعليق على حسابه على منصة "تروث سوشال"، إن "قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو أورليانز. ستدعم إدارة ترامب مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير الخالص".

واستقبلت نيو أوليانز، إحدى أكبر مدن ولاية لويزيانا الجنوبية، العام الميلادي الجديد بعملية دهس أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعلن مسؤولون أمنيون أميركيون، في وقت سابق الأربعاء، مقتل المشتبه به الذي قاد شاحنة دهست حشدا من المحتفلين بالسنة الميلادية الجديدة في مدينة نيو أوليانز بولاية لويزيانا، بينما تحقق السلطات في وقوع عمل إرهابي محتمل.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية، فقد قتل 10 أشخص وأصيب نحو 30 شخصاً بجروح، بعد أن اقتحمت مركبة حشداً في شارعي كانال وبوربون الشهيرين وسط نيو أورليانز بولاية لويزيانا، عند نحو الساعة 3:30 من صباح الأربعاء، مع انتهاء احتفالات رأس السنة.

من جانبه أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه تلقى إحاطات مستمرة منذ الصباح الباكر من قبل قيادة إنفاذ القانون الفيدرالية وفريق الأمن القومي بالحادث المروع الذي وقع هناك خلال الليل.

وأوضح بايدن في بيان أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى زمام المبادرة في التحقيق بالحادث باعتباره عملاً إرهابياً.

وجاء في بيان الرئيس الأميركي: "أنا ممتن للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب قوى إنفاذ القانون المحلي في منع المزيد من الوفيات والإصابات. لقد وجهت فريقي لضمان توفر كل الموارد بينما تعمل قوى إنفاذ القانون الفيدرالية والتابعة للولاية والمحلية بجد للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود أي تهديد متبقٍ من أي نوع".

وأضاف بايدن "سأستمر في تلقي التحديثات طوال اليوم، وسيكون لدي المزيد لأقوله عندما نحصل على مزيد من المعلومات لمشاركتها. وفي الوقت نفسه، قلبي مع الضحايا وأسرهم الذين كانوا يحاولون ببساطة الاحتفال بالعيد. لا يوجد مبرر للعنف مهما كان نوعه، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات بلادنا".

وأعلن مسؤولون أمنيون أميركيون وفاة المشتبه به الذي قاد شاحنة دهست حشدا من المحتفلين بالسنة الميلادية الجديدة في مدينة نيو أوليانز، بينما تحقق السلطات في وقوع عمل إرهابي محتمل.

وقال مسؤول فيدرالي في سلطات إنفاذ القانون إن المشتبه به في واقعة الدهس قد قضى، من دون تفاصيل إضافية تتعلق بظروف وفاته.

وأضاف المسؤول أن المؤشرات تشير إلى أنه تصرف عمداً.

ولم يوضح مسؤولو الشرطة ومكتب "أف بي آي" خلال مؤتمر صحفي أعقب الحادث توقيف المشتبه به ولا هويته، لكنهم أوضحوا أنه أطلق النار على عناصر الشرطة.