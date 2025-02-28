أول تعليق روسي على الاشتباك الكلامي: معجزة أن ترامب لم يضرب زيلينسكي

شفق نيوز/ في أول تعليق على حادثة الاشتباك الكلامي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحلى بـ "ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت زاخاروفا في تدوينة على تطبيق تلغرام أن "امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس".

واتهم الرئيس ترامب نظيره الأوكراني الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".

وفي مشهد شديد التوتر استمر عدة دقائق وشارك فيه أيضا نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.

كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قال في منشور على منصة إكس وصف المشادة بأنها "تاريخية".

ودميترييف أحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأميركية التي عقدت في 18 فبراير في السعودية.

بدوره قال الرئيس الروسي السابق، ديمتري مدفيدف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرج مدمن الكوكايين".

وغادر الرئيس الأوكراني زيلينسكي البيت الأبيض بشكل مبكر الجمعة بعد مواجهة كلامية مع ترامب.

وكتب زيلينسكي في منشور على موقع اكس بعد مغادرته مقر الرئاسة الأميركية "شكرا أميركا، شكرا على الدعم، شكرا على هذه الزيارة. شكرا للرئيس والكونغرس والشعب الأميركي".

وأضاف "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونحن نعمل على ذلك".

غير أن دونالد ترامب قال في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشال إن ضيفه "يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

ولم يتم توقيع الاتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنية الأوكرانية الذي زار زيلينسكي إلى واشنطن من أجله، كما ألغي المؤتمر الصحافي المشترك.