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أول تعليق رسمي إيراني على قصف الحرس الثوري لمواقع في إقليم كوردستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-13T08:23:37+0000
أول تعليق رسمي إيراني على قصف الحرس الثوري لمواقع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، على عمليات القصف التي نفذتها مؤخراً قوات الحرس الثوري على مواقع في إقليم كوردستان، قيل إنها تضم "مقاراً لجماعات معارضة للنظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن "إيران تهتم بعلاقاتها مع دول الجوار، لكن الاستهدافات التي أجريت في إقليم كوردستان، تأتي ردا على الاعتداءات المتكررة لجماعات على المناطق الحدودية الإيرانية".

وأضاف زاده، أن "تلك الجماعات تسببت باستشهاد عدد من حرس الحدود الايرانيين"، مشيراً إلى أن "إيران ناقشت هذا الأمر مرارا مع المسؤولين العراقيين، وأن أذرعها مفتوحة لمن يُعلن توبته من الجماعات الإرهابية ويعود إلى الوطن" بحسب قوله.

وشنت مدفعية الجيش الإيراني، للأيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، قصفا لمناطق في شمال أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ومناطق حدودية متفرقة المحاذية لمحافظة السليمانية، وذلك بذريعة تواجد عناصر أحزاب معارضة للنظام في طهران.

وتقول مؤسسة قيادة قوات بيشمركة كوردستان التابعة للحزب الديمقراطي المعارض لنظام الحكم بطهران، إن القصف المدفعي على مرتفعات جبال إقليم كوردستان يتم من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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